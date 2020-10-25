"Краснодар" атакует. Клуб прав в том, что если гол Понсе забит без фола, то и гол Кайо надо было засчитывать.
Договориться с клубами, что критика судейства не выносится в публичную плоскость, оказалось невозможно. В заявлении Краснодара звучат слова "непотопляемость" и "предвзятость". То есть это уже обвинение. Прямое и четкое", - написал Казаков в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня, 25 октября, генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг назвал судейство Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче со "Спартаком" предвзятым. Недовольство у руководителя "быков" вызвали эпизод с голом Эсекиэля Понсе и не засчитанное взятие ворот после удара Кайо.
Ранее появилась информация, что в РФС возмущены судейством Безбородова. Сообщается, что в случае подобного неудачного судейства арбитр может завершить карьеру.
Источник: телеграм-канал "Foot’больные люди"
"Это уже обвинение. Прямое и четкое". Казаков - о заявлении "Краснодара" по судейству в матче со "Спартаком"
Журналист Илья Казаков прокомментировал заявление "Краснодара" по поводу работы арбитров на матче 12-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:3).
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