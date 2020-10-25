Талалаев рассказал о жёстком разговоре с нападающими в перерыве матча "Ахмат" - "Уфа"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ с "Уфой".



Фото: Sportbox

Встреча, проходившая в Грозном, закончилась победой хозяев со счётом 3:1. При этом "Ахмат" два мяча забил уже в меньшинстве.



В составе хозяев дублем отметился Бернард Бериша. Он в итоге был признан лучшим игроком матча.



"Не планировали сбавлять темп, отдавать территорию. Знали, что играли против той команды, которая может забрать инициативу. В перерыве жёстко попросил нападающих "занести" мяч. Ильин меня услышал", - сказал Талалаев в эфире "Матч Премьер".