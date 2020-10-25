"Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: "Локомотив", проигравший "Ротору", или всё-таки "Зенит"? Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги "Зенит" смотрит в попу "Спартаку", - сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, что после матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" уступил "Ротору" (1:2), "Краснодар" проиграл "Спартаку" (1:3), а "Зенит" не смог набрать очки в матче с "Рубином" (1:2).
"Спартак" после 12-и туров является лидером российского чемпионата, набрав 27 очков. На 3 очка от красно-белых отстает петербургский "Зенит", занимающий 2-ю строчку. Однако уже сегодня, 26 октября, в случае победы ЦСКА над тульским "Арсеналом" сине-бело-голубые могут опуститься на 3-е место.
Источник: YouTube-канал "Василий Уткин"
Уткин: у "Зенита" невероятный бюджет. И за эти деньги он смотрит в попу "Спартаку"
Футбольный блогер и комментатор Василий Уткин подвел итоги 12-го тура чемпионата России.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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