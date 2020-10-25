"Интерес к Дракслеру? Вы представляете, какая у него зарплата в "ПСЖ"? Возможно, агенты так подогревают интерес к своим подопечным. Меня эти слухи не раздражают. Я–то знаю, кем мы интересуемся, а кем - нет", - сказал Семак.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице набрав 24 очка.
В следующем туре чемпионата России команда Семака сыграет на выезде с "Химками". Встреча состоится 1 ноября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "ДП"
Семак: представляете, какая у Дракслера зарплата в "ПСЖ"?
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал трансферные слухи.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!