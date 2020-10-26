"Мы - сильная команда. Следующий матч в Уфе. Надо забывать игру с "Тамбовом" и двигаться дальше. Давит ли психологически место в турнирной таблице? Конечно. Но мы - профессионалы. Об этом не надо думать, когда мы на поле", - цитирует Йовичича пресс-служба клуба.
В текущем сезоне РПЛ "Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
В нынешнем чемпионате России 27-летний Йовичич в составе "Урала" провел 6 матчей.
В следующем туре РПЛ екатеринбургская команда сыграет на выезде с "Уфой". Матч состоится 1 ноября и начнется в 12:00 мск.
Йовичич: на "Урал" психологически давит место в турнирной таблице
Полузащитник "Урала" Бранко Йовичич поделился своим мнением о ситуации в команде.
Фото: ФК "Урал"
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