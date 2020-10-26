"Было понятно, что это сильный футболист для нашего чемпионата. Он провел много времени в "Интере" и "Челси". Мозес усилил нужную позицию для "Спартака", - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".
В матче 12-го тура РПЛ 29-летний нигериец забил дебютный мяч за "Спартак" в ворота "Краснодара". московская команда победила со счетом 3:1 и вышла на чистое первое место в турнирной таблице.
Аршавин: Мозес усилил "Спартак"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин оценил игровые качества защитника "Спартака" Виктора Мозеса".
Фото: ФК "Спартак"
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