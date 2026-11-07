Смородская обозначила, кого хочет видеть главным тренером "Локомотива"

"Очень интересно, кого назначат тренером "Локомотива". Хотелось бы, чтобы назначили Черчесова."Локомотиву" очень тяжело выбираться. Команда безрадостная, с потухшими глазами, ни во что не верит. Команда же понимает, что дело не в Галактионове. Просто ужас! Моё сердце кровью обливается", - сказала Смородская "Чемпионату".
Московский "Локомотив" располагается на предпоследнем, 15-м, месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 11 очков в 14 встречах.
Команду с осени 2022 года возглавлял Михаил Галактионов. В текущем сезоне под его руководством красно-зеленые одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.