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Смородская обозначила, кого хочет видеть главным тренером "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном новом главном тренере клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Ольга Смородская хочет, чтобы новым тренером "железнодорожников" стал Станислав Черчесов. Она отметила, что у футболистов отсутствует желание играть.

"Очень интересно, кого назначат тренером "Локомотива". Хотелось бы, чтобы назначили Черчесова.
"Локомотиву" очень тяжело выбираться. Команда безрадостная, с потухшими глазами, ни во что не верит. Команда же понимает, что дело не в Галактионове. Просто ужас! Моё сердце кровью обливается", - сказала Смородская "Чемпионату".

Московский "Локомотив" располагается на предпоследнем, 15-м, месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 11 очков в 14 встречах.

Команду с осени 2022 года возглавлял Михаил Галактионов. В текущем сезоне под его руководством красно-зеленые одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

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