Захарян может сыграть с "Райо Вальекано". Россиянин - в заявке "Реала Сосьедад" на матч
Полузащитник Арсен Захарян включен в заявку "Реала Сосьедад" на игру 12-го тура Ла Лиги.
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку команды на домашний матч 12-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано".
Ранее Захарян пропустил две последних игры басков из-за повреждения голеностопа и не был вызван в сборную России на ноябрьский сбор.
Команды сыграют завтра, 8 ноября, на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне. Начало - в 18:15 по московскому времени.