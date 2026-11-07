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Захарян может сыграть с "Райо Вальекано". Россиянин - в заявке "Реала Сосьедад" на матч

Полузащитник Арсен Захарян включен в заявку "Реала Сосьедад" на игру 12-го тура Ла Лиги.

Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку команды на домашний матч 12-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано".

Ранее Захарян пропустил две последних игры басков из-за повреждения голеностопа и не был вызван в сборную России на ноябрьский сбор.

Команды сыграют завтра, 8 ноября, на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне. Начало - в 18:15 по московскому времени.

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