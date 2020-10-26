"Ни с Почеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты", - приводит слова Медведева "Спорт-экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб ведет консультации с Маурисио Почеттино. На данный момент аргентинец находится без клуба. Последней командой специалиста был лондонский "Тоттенхэм".
Гендиректор "Зенита" прокомментировал информацию о переговорах с Почеттино
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не ведет переговоры с экс-тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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