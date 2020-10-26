Поединок завершился победой "армейцев" со счетом 5:1.
"В каждом матче можно найти погрешности в атаке и в обороне. Мы очень хорошо провели второй тайм. В первом тайме измотали соперника, в результате чего после перерыва игроки "Арсенала" были уже уставшими. Во втором тайме у нас появилась стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
В следующем туре РПЛ команда Гончаренко сыграет на выезде с "Ротором". Матч состоится 1 ноября и начнется в 16:30 мск.
Гончаренко: появилась стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ТАСС
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