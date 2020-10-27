"ЦСКА много лет находится на вершине чемпионата России, но должен признать, что последние 7-10 лет команда оставалась в тени "Зенита", "Рубина" и других команд. В этот период клуб не особо инвестировал в перестройку команды, но все существенно изменилось этим летом, когда были действительно серьезные вложения в укрепление состава.
Клуб совершил три больших трансфера, с помощью которых хочет включиться в борьбу за чемпионский титул. Были приглашены аргентинский нападающий Адольфо Гайч, у которого может быть наша кровь, и Чидера Эджуке, нападающий из "Херенвена". Он каким-то образом произвел на меня наибольшее впечатление. Он способен создать проблемы любому. А еще прибыл бразильский защитник Фукс", - цитирует Олича 24sata.hr.
Олич: ЦСКА серьезно вложился в укрепление состава, больше всех меня впечатлил Эджуке
Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о летних новичках "армейцев".
Фото: сборная Хорватии
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