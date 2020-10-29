"Несколько недель назад Леонид Федун начал разговор с Тедеско о том, что он хотел бы предложить ему контракт. Тедеско ответил, что готов вернуться к этому вопросу зимой. Поэтому хотел бы прояснить, что конкретных цифр и офферов от нас не было. Было просто обозначено желание начать разговор", - сказал Газизов.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. В ближайшем туре чемпионата России красно-белые на своем поле примут "Ростов". Встреча состоится 31 октября и начнется в 16:30 мск.
35-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Его нынешний контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.
Источник: "Чемпионат"
Газизов прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с Тедеско
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о возможном подписании нового соглашения с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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