Погребняк: кайфовали, пока счет не стал 2:1

Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: ФК "Урал"
Поединок завершился выездной победой "Урала" со счетом 2:1.

"Мы действительно кайфовали - пока счет не стал 2:1. Потом начались судороги, неуверенность, "Уфа" создавала нам некоторые проблемы.Сегодня многое получалось, нужно было забивать еще и снимать все вопросы о победителе", - приводит слова Погребняка клубная пресс-служба.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

В следующем туре екатеринбургская команда на своем поле примет "Спартак". Встреча состоится 7 ноября.

В текущем сезоне РПЛ 36-летний Погребняк в составе "Урала" провел три матча.

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Теги: Урал УФА Погребняк
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