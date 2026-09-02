Тикнизян отказался от возвращения в РПЛ ради перехода в греческий клуб

- Были ли варианты в России этим летом?
Варианты были, но как появился вариант с переходом в "Олимпиакос", сразу сделали выбор в пользу этого большого клуба.
Рассматривает ли Наир возвращение в РПЛ? Когда-нибудь, конечно, рассматривает, - приводит слова агента "Матч ТВ".
Наир Тикнизян в летнее трансферное окно перешел из сербской "Црвены Звезды" в греческий "Олимпиакос" за 5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. В России защитник выступал за ЦСКА и московский "Локомотив", всего он провел в РПЛ 126 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 11 голевых передач.
Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро, на счету Тикнизяна 31 матч в составе сборной Армении и 1 забитый гол.