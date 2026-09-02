Тикнизян отказался от возвращения в РПЛ ради перехода в греческий клуб

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Наира Тикнизяна, рассказал, мог ли его клиент вернуться в РПЛ.

Фото: ФК "Олимпиакос"





- Были ли варианты в России этим летом?

Варианты были, но как появился вариант с переходом в "Олимпиакос", сразу сделали выбор в пользу этого большого клуба.

Рассматривает ли Наир возвращение в РПЛ? Когда-нибудь, конечно, рассматривает, - приводит слова агента



Наир Тикнизян в летнее трансферное окно перешел из сербской "Црвены Звезды" в греческий "Олимпиакос" за 5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. В России защитник выступал за



Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро, на счету Тикнизяна 31 матч в составе сборной Армении и 1 забитый гол. По словам Клюева, Тикнизян мог вернуться в РПЛ, но выбрал переход в "Олимпиакос".- Были ли варианты в России этим летом?Рассматривает ли Наир возвращение в РПЛ? Когда-нибудь, конечно, рассматривает, - приводит слова агента "Матч ТВ" Наир Тикнизян в летнее трансферное окно перешел из сербской "Црвены Звезды" в греческий "Олимпиакос" за 5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. В России защитник выступал за ЦСКА и московский " Локомотив ", всего он провел в РПЛ 126 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 11 голевых передач.Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро, на счету Тикнизяна 31 матч в составе сборной Армении и 1 забитый гол.