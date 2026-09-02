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"Ботафого" может подать на московское "Динамо" в суд

В бразильском клубе категорически недовольны сорвавшейся сделкой.
Фото: ФК "Динамо"
По информации Globo Esporte, в "Ботафого" не согласны с решением московского "Динамо" не подписывать контракт с вингером Матеусом Мартинсом.

В частности, бразильский клуб отрицает выводы врачей "Динамо" о остоянии бедра игрока, поскольку Мартинс регулярно выходил на поле в составе их команды. Сообщается, что россиянам было предложено обсудить ситуацию с медицинским персоналом "Ботафого".

Теперь "Ботафого" обдумывает различные шаги в связи с сорвавшейся сделкой. Отмечается, что бразильцы рассматривают возможность подачи иска против бело-голубых в суд за незаконное использование фотографий Мартинса по прибытии в московский аэропорт, откуда клуб делился фотографиями и видео с футболистом.

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