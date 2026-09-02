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"Спартак" - "Родина": где и когда смотреть трансляцию матча Кубка России

"Спартак" Москва - "Родина" Москва: во сколько и где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 2 сентября, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет со столичной "Родиной" в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", текстовую трансляцию матча проведет интернет-портал Rusfootball.info

После 2 сыгранных туров красно-белые лидируют в группе A с 4 набранными очками, команда Хуана Диаса занимает третье место с 3 баллами в своем активе.

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