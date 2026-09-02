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"Зенит" - "Динамо" Мх: на каком канале и когда смотреть матч Кубка России

"Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Махачкала: во сколько начало и где смотреть матч Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 2 сентября, петербургский "Зенит" сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

После 2 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в таблице группы C с 5 набранными очками, махачкалинцы располагаются на 4 строчке с 1 баллом в своем активе.

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