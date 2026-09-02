"Особо напрягаться в РПЛ не будет". Мостовой оценил трансфер Головина в "Зенит"

"Зенит" может позволить себе любого футболиста, а Головин – качественный игрок. Уверен, его уровня игры хватит, чтобы просто наслаждаться, особо напрягаться он тут не будет. Сейчас в РПЛ не тот уровень, что раньше, - сказал Мостовой.
Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" в конце июля 2018 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 270 матчей, забил 40 голов и отдал 47 голевых передач. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.