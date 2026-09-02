Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
РубинНе начат
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат
Спартак
20:45
РодинаНе начат
Балтика
20:45
Крылья СоветовНе начат

"Особо напрягаться в РПЛ не будет". Мостовой оценил трансфер Головина в "Зенит"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о возвращении Александра Головина в Россию. Ранее об этом сообщили СМИ.
Фото: GETTY IMAGES
- Я не удивлюсь, если Головин вернется в Россию – это было ожидаемо. Он уже много лет поиграл в Европе, можно сказать, что стал там своим. Жаль, конечно, что не перешел в клуб выше статусом, чем "Монако", но тем не менее. Не каждому дано поиграть на таком уровне. Если перейдет в "Зенит", то все выиграют от этой сделки.
"Зенит" может позволить себе любого футболиста, а Головин – качественный игрок. Уверен, его уровня игры хватит, чтобы просто наслаждаться, особо напрягаться он тут не будет. Сейчас в РПЛ не тот уровень, что раньше, - сказал Мостовой.

Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" в конце июля 2018 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 270 матчей, забил 40 голов и отдал 47 голевых передач. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится