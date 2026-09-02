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Представитель Захаряна заявил, что готов обсуждать с "Динамо" вариант аренды футболиста

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, ответил, может ли футболист вернуться в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Голубина, с ним никто не связывался по аренде Захаряна, но он готов обсудить этот вариант.

- У меня нет такой информации. Со мной никто не связывался на счет этого.
Готовы ли рассматривать вариант аренды? Наверное, да. Но пока не о чем разговаривать, - приводит слова Голубина "СЭ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московское "Динамо" после срыва переходов Гонсало Платы и Матеуса Мартинса готово рассмотреть вариант с арендой полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Захарян с лета 2023 года выступает за испанский "Реал Сосьедад", он является воспитанником московского "Динамо" и провел за бело-голубых во всех турнирах 89 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 25 результативных передач.

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