Представитель Захаряна заявил, что готов обсуждать с "Динамо" вариант аренды футболиста

- У меня нет такой информации. Со мной никто не связывался на счет этого.
Готовы ли рассматривать вариант аренды? Наверное, да. Но пока не о чем разговаривать, - приводит слова Голубина "СЭ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московское "Динамо" после срыва переходов Гонсало Платы и Матеуса Мартинса готово рассмотреть вариант с арендой полузащитника Арсена Захаряна.
Арсен Захарян с лета 2023 года выступает за испанский "Реал Сосьедад", он является воспитанником московского "Динамо" и провел за бело-голубых во всех турнирах 89 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 25 результативных передач.