«Динамо» привело бразильские клубы в бешенство, бело-голубым угрожают судом: и вот почему

Мартинс и Плата могли решить проблемы «Динамо» в атаке, но оба игрока имют очевидные слабые стороны
Матеус Мартинс – многофункциональный вингер, способный сыграть на обоих флангах атаки и даже исполнить роль ложной «девятки». К 23-м годам бразилец успел поиграть в Италии за «Удинезе» и в Англии за «Уотфорд», но в 2024 году вернулся в Бразилию – «Ботафого» заплатил за игрока € 10 млн.
Футболист выделяется в бразильской Серии А на фоне остальных типичных вингеров чемпионата – успешно помогает в обороне, выигрывая 47% единоборств, и играет на команду, создавая для партнеров в среднем 1 голевой момент за игру. Но при этом Мартинс уж слишком часто неоправданно рискует. Главный тренер «Ботафого» Франклим Карвалью отмечал, что после нескольких потерь подряд Матеусу иногда специально говорят пару раз сыграть проще, вернуть уверенность – и только потом снова лезть один в один.
Это большая проблема игрока – он хорош в командной игре, может накрутить соперника 1 в 1, но теряется в финальной трети и имеет большие проблемы с завершением моментов. 10+2 по «гол+пас» в 91-ом матче за «Ботафого» – не самая выдающаяся статистика для атакующего футболиста, при этом Мартинс бьёт по воротам довольно таки часто – в среднем 3 раза за игру.
Гонсало Плата на бумаге выглядел гораздо интереснее во всех планах. Эквадорец уже в 18 лет попал в лиссабонский «Спортинг», затем уехал в «Реал Вальядолид», после – попал в катарский «Аль-Садд» и, наконец, в 2024 году перешел во «Фламенго». С футбольной точки зрения это очень сильный футболист для российского чемпионата.
Правый вингер с солидным арсеналом навыков, многофункциональный, способный проделывать большой объем работы игрок – редкое сочетание качеств для южноамериканского «крайка». Но тут есть сразу несколько загвоздок – Плата, как и Мартинс, не шибко результативен: 9+14 за 99 матчей во «Фламенго». А ещё - умеет попадать в неприятные истории
В «Спортинге» Рубен Аморим отправлял игрока во вторую команду из-за вальяжного отношения к тренировкам после срыва перехода в «Кадис». В Испании Плата и вовсе вляпался в скандал – в декабре 2021 года он находился за рулем в нетрезвом виде и устроил ДТП, но тогда Гонсало отделался крупным штрафом и лишением прав.
Проблемы с дисциплиной были и в сборной, за что игрока даже отстраняли от участия в Кубке Америки-2024. И всё же Плата – лидер Эквадора. На ЧМ-2026 сыграл во всех матчах и забил победный гол Германии, на мундиале в 2022 году также был незаменим, но уехал без результативных действий.
Оба футболиста провалили медосмотр, в Бразилии не согласны с решением «Динамо»
Бело-голубые согласовали переход обоих футболистов: за Мартинса «Ботафого» должен был получить € 7 млн., а «Фламенго» мог выручить за продажу Платы € 10 млн. Бразилец и эквадорец уже прилетели в Москву, чтобы пройти медосмотр – первого встретили в аэропорту бразильским карнавалом, второго – хлебом без соли.
Но дальнейшая развязка событий не укладывается в голове. 1-го сентября «Фламенго» на официальном сайте опубликовал следующее заявление:
«Во вторник днем московское «Динамо» сообщило «Фламенго», что нападающий Гонсало Плата не соответствует медицинским критериям российской команды. Футболист был отпущен «Фламенго» для прохождения обследования и подписания контракта, но трансфер не состоится. Игрок возвращается в клуб на этой неделе».
Журналист Вене Касагранде сообщил, что у Платы выявили на УМО проблемы с коленом. Однако бразильский клуб обвинил бело-голубых в непрофессионализме и безответственности, утверждая, что Гонсало полностью готов к игре на высшем уровне.
В похожей ситуации оказался и Мартинс – издание O Globo сообщило, что у футболиста обнаружились проблемы с бедром. Здесь тоже не обошлось без скандала – утверждается, что «Ботафого» не согласен с диагнозом, и считает своего игрока полностью здоровым, а также изучает возможные юридические шаги и может подать иск против российского клуба за неправомерное использование изображения футболиста в аэропорту!
В «Динамо» не стали долго молчать. Утром 2-го сентября пресс-служба опубликовала официальное заявление по сложившейся ситуации:
«В воскресенье, 30 августа, футболисты Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.
В итоге футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договоренностей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд».
В итоге футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договоренностей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд».
Но Сандро Шварца, вероятно, не оставят без усилений. В «Динамо» из «Индепендьенте» может приехать 22-летний вингер Максимилиано Гутьеррес – по информации TyC Sports, стороны уже почти договорились об условиях сделки. Российский журналист Иван Карпов и вовсе отмечает, что бело-голубые могут вернуть Арсена Захаряна! Речь об аренде на сезон, но пока что стороны даже не начали переговоры.
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Фотоматериалы: ФК «Динамо», ФК «Ботафого», Global Look Press.