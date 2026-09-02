«Динамо» привело бразильские клубы в бешенство, бело-голубым угрожают судом: и вот почему

Rusfootball.info - о срыве трансферов бело-голубых.

Мартинс и Плата могли решить проблемы «Динамо» в атаке, но оба игрока имют очевидные слабые стороны

Оба футболиста провалили медосмотр, в Бразилии не согласны с решением «Динамо»





«Во вторник днем московское «Динамо» сообщило «Фламенго», что нападающий Гонсало Плата не соответствует медицинским критериям российской команды. Футболист был отпущен «Фламенго» для прохождения обследования и подписания контракта, но трансфер не состоится. Игрок возвращается в клуб на этой неделе».

«В воскресенье, 30 августа, футболисты Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.

В итоге футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договоренностей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд».