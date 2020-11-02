"Я остаюсь в структуре "Арсенала", не ухожу. Есть вариант, что я вернусь в команду "Арсенала", которая играет в ПФЛ, они сейчас заканчивают отрезок чемпионата. Осталось всего пару игр", - цитирует специалиста "Чемпионат".
Сегодня, 2 ноября, стало известно, что на пост главного тренера "Арсенала" назначен Дмитрий Парфёнов, который ранее возглавлял "Урал" и "Тосно".
После 13-и туров "Арсенал" с 12-ю очками занимает 13-е место в Российской Премьер-Лиге. 7 ноября туляки на своем поле будут принимать "Ротор". Начало встречи - в 16:30 по Москве.
Экс-тренер "Арсенала" Подпалый сообщил, что останется в структуре клуба
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Подпалый сообщил, что останется работать в структуре команды.
Фото: ПФК "Арсенал"
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