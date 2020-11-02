Экс-арбитр Николаев: нарушение Хаджикадунича на Соболеве не заслуживает второй желтой карточки

Бывший футбольный арбитр и телеэксперт Алексей Николаев прокомментировал эпизод из матча "Спартак" - "Ростов" с удалением защитника гостей Денниса Хаджикадунича.
Фото: МатчПремьер
- В этом эпизоде было нарушение правил, которое, на мой взгляд, не заслуживает второй желтой карточки. Да если бы это была и первая желтая, я думаю, что не стоило бы наказывать защитника желтой карточкой, потому что здесь нет явной грубости. Плюс еще Соболев, мы видим, немножко как бы приукрашивает это нарушение. Возможно, позиция не позволила арбитру детально разобраться в этом эпизоде, - сказал Николаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич на 75 минуте матча "Спартак" - "Ростов" при счете 1:0 в пользу гостей был удален с поля за вторую желтую карточку, предъявленную ему арбитром Виталием Мешковым в эпизоде с падением форварда красно-белых Александра Соболева.

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Теги: Спартак Ростов Хаджикадунич Соболев Николаев
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