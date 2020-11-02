- Ибрагимович харизматичный, его интересно слушать, но я бы точно не смог так говорить про себя. Златан интересен, его все хотят послушать, ждут этого. Но я бы так не смог. Мне больше близка скромность, - рассказал Кучаев на телеканале "Россия 24" в программе "Футбол России".
В текущем сезоне Кучаев принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах - 13 в Российской премьер-лиге и 2 в Лиге Европы. В них полузащитник забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Кучаев: Златан харизматичный, его интересно слушать. Но мне больше близка скромность
22-летний хавбек ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем отношении к нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу.
Фото: ПФК ЦСКА
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