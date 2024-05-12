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Камоцци: увольнение Ивича - огромная ошибка руководства "Краснодара"

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о работе Мурада Мусаева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодару" будет тяжело с Мусаевым стать чемпионом, у команды очень мало шансов. Увольнение Ивича - огромная ошибка руководства", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Вчера, 11-го мая, "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в матче 28-го тура РПЛ со счетом 0:1, единственный забитый мяч на свой счёт записал Роман Зобнин. После 28-ми сыгранных туров южане занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего московского "Динамо" на три очка. Руководство "быков" в марте отправило сербского специалиста Владимира Ивича и назначило на его пост Мурада Мусаева, который ранее работал в клубе.

Франко Камоцци Краснодар Владимир Ивич Мурад Мусаев
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