"У "Зенита" нет игры. Команда контролирует мяч и играет неплохо, но, видимо, есть проблемы с соединениями между полузащитниками и нападающими. Т.е. мяч доходит до атаки, а дальше они не знают, что делать. Это реальный кризис", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Вчера, 11-го мая, петербургский "Зенит" уступил московскому ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ со счётом 0:1. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. В следующем туре петербургский клуб проведёт выездной матч с грозненским "Ахматом". Напомним, что "Зенит" сыграет ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России с "армейцами", первая встреча завершилась ничьёй 1:1.
Деменко: у "Зенита" нет игры - это реальный кризис
Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко считает, что петербургский клуб находится в кризисе.
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