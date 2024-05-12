"Сезон ещё идёт. Остались две игры в чемпионате и Кубок, поэтому руководству "Спартака" сейчас точно ничего не надо делать со Слишковичем. Нужно спокойно завершить сезон, а дальше будет время. Я думаю, что "Спартаку" нужен более опытный и авторитетный тренер, ведь Слишкович мало работал главным", - цитирует Бушманова "Чемпионат".
Вчера, 11-го мая, московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 1:0, единственным забитым мячом отличился Роман Зобнин. Напомним, что руководство московского клуба 14-го апреля отправило в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля, а временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля. При новом тренере "красно-белые" не потерпели ни одного поражения и после 28-ми сыгранных туров занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю очками.
Бушманов: я думаю, что "Спартаку" нужен более опытный и авторитетный тренер, чем Слишкович
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов считает, что "красно-белым" не нужно оставлять Владимира Слишковича на посту главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"