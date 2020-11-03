Широков: я сразу говорил, что Игнатьев - это левый трансфер

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился своим мнением о переходе Ивана Игнатьев в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
"При Слуцком в "Рубине" игроки растут, за исключением Игнатьева. Почему? Мне казалось сразу, что это левый трансфер и он не сработает. Я не говорю, что ему надо было остаться в "Краснодаре". Я имею в виду, что для Казани это плохой трансфер, потому что он и в Краснодаре ничего такого не показывал. Я не знаю, с чего взяли, что Игнатьев - топ-нападающий. Какие-то странные аргументации: он открывается хорошо. Куда он открывается хорошо, я так и не понял", - сказал Широков в интервью Василию Конову.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Игнатьев в составе "Рубина" провел 9 матчей и забил 2 мяча.

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Теги: Широков Игнатьев Рубин
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