- Проблема "Зенита" Манчини была в том, что у нас не было суперколлектива. Иностранцы вместе кучковались больше, друг с другом общались - было непонятно, что говорили вообще. И вот только когда Саня Анюков пришел - все изменилось, он реально сплотил всех. Именно Анюков был стержнем команды, сыграл положительную роль, - цитирует Антона Заболотного Sport24.
Итальянский специалист Роберто Манчини тренировал петербургский "Зенит" в сезоне 2017/18. Под его руководством сине-бело-голубые набрали в чемпионате России 53 очка и заняли пятое место в турнирной таблице. В Лиге Европы "Зенит" Манчини стартовал с третьего квалификационного раунда и дошел до 1/8 финала, где уступил немецкому "РБ Лейпцигу". Антон Заболотный перешел в петербургский клуб из "Тосно" в январе 2018 года и провел под руководством итальянского тренера 10 матчей в РПЛ (1 гол), а также 4 игры в плей-офф ЛЕ.
Заболотный: проблема "Зенита" Манчини была в отсутствии коллектива. Всех сплотил только приход Анюкова
Экс-форвард "Зенита" Антон Заболотный рассказал о состоянии команды при итальянском главном тренере Роберто Манчини.
Фото: ФК "Зенит"
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