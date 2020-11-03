По информации источника, недавно представители бразильца связались с вице-президентом "Фламенго" Маркосом Бразом, заявив, что "Спартак" заинтересован в разговоре с руководством красно-черных. Сообщается, что московский клуб готов продать Рошу за 6 млн евро. Люди, близкие к Бразу, информируют, что менеджер пока не уверен, стоит ли инвестировать такую сумму в игрока.
Всего в составе "Фламенго" 26-летний нападающий провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: esportenewsmundo
"Спартак" готов продать Педро Рошу за 6 млн евро
"Фламенго" и "Спартак" ведут переговоры по трансферу нападающего Педро Роши.
Фото: ФК "Спартак"
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