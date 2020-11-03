"Конечно, всем хочу пожелать здоровья. Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё в принципе нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней. Последние дни я здоров, всё было нормально, и в матче "Тамбов" — "Динамо" я был удовлетворён своим состоянием", - передает слова Карасева "Матч ТВ".
Напомним, что встреча "Тамбова" и московского "Динамо" стала для Карасева первой после восстановления от коронавируса. В этой игре арбитр показал 2 красные карточки футболистам "волков", а также назначил 3 одиннадцатиметровых удара.
Карасев работает главным судьей на матчах Премьер-Лиги с 2008 года.
Арбитр Карасев рассказал о том, как переболел коронавирусом
Футбольный судья Сергей Карасёв рассказал о перенесённой коронавирусной инфекции.
Фото: Getty Images
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