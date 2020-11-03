Поражение казанского "Рубина" в Хабаровске (0:1) определило полный состав участников следующей стадии Кубка России.
Помимо "Зенита", "Локомотива", "Краснодара", ЦСКА, "Ростова" и "Динамо", которые проведут свой первый кубковый матч дома и не сыграют на этой стадии между собой, в матчах 1/8 финала турнира примут участие "Спартак", "Сочи", "Ахмат", "Урал", "Тамбов", "Арсенал", "Химки", "Уфа", "Крылья Советов" и "СКА-Хабаровск".
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20-21 февраля 2021 года, жеребьевка пар должна состояться в течение ближайших 7 дней.
Определился полный состав участников 1/8 финала Кубка России
Стали известны все 16 команд, которые сыграют на стадии 1/8 финала Кубка России.
Фото: РФС
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