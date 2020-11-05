Комитет дисквалифицировал футболиста на четыре матча чемпионата России из-за того, что Тетрашвили умышленно наступил на ногу полузащитника "Динамо" Себастьяна Шиманьского в игре прошлого тура.
В матче Тетрашвили получил прямую красную карточку, дисквалификацию из-за которой продлили на четыре матча.
32-летний Тетрашвили в текущем сезоне провёл 12 матчей в чемпионате России.
Источник: ТАСС.
Тетрашвили дисквалифицировали на четыре матча РПЛ
Защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Фото: РПЛ
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