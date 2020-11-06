"В ходе заседания апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК "Рубин" в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами "Рубина", а не сигнал от судей VAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной "Рубина", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Также сообщается, что Вилков принес извинения за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В адрес арбитра могут быть применены санкции.
Ранее в СМИ появилась информация, что Вилкова могут вывести из списка судей до конца сезона.
Напомним, что 41-летний судья обслуживает матчи Премьер-Лиги в качестве главного арбитра с 2010 года. Его дебютной игрой была встреча "Крыльев Советов" и "Алании". В нынешнем сезоне Вилков работал на 6 играх РПЛ, 1 встрече ФНЛ, а также обслуживал матч за Суперкубок России "Локомотив" - "Зенит" (1:2).
Источник: официальный сайт РФС
Вилков признался, что дал ложные показания КДК по матчу "Краснодар" — "Рубин"
Футбольный арбитр Михаил Вилков во время заседания Апелляционного комитета РФС заявил, что ввел в заблуждение членов КДК, объясняя свои действия в матче 13-го тура чемпионата России "Краснодар" — "Рубин" (3:1).
Фото: РПЛ
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