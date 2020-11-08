"Опять Артем Дзюба всех переполошил. И опять все звонят моей подруге Маше Орзул! Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем! Знаю точно!" - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
В социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
Напомним, что в 2015 году появилось видео, на котором Дзюба и Орзул целуются в автомобиле.
Губерниев: Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал появление скандального видео с участием нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ТАСС
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