"Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники "Спартака": я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское "davai", а мне говорит итальянский вариант "вперёд" – andiamo!
Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьёзный, чем весёлый", - передает слова аргентинца "Чемпионат".
Напомним, что Понсе перешел в "Спартак" из итальянской "Ромы" в 2019 году. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний нападающий принял участие в 12-и матчах, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, заменив на посту главного тренера красно-белых Олега Кононова. По итогам 14-и туров московская команда под руководством немецкого специалиста занимает 3-е место в РПЛ, набрав 28 очков.
Понсе - о мотивации от Тедеско: просыпаюсь, и мне уже хочется на базу "Спартака"
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе рассказал о работе под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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