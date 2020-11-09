"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Соном

"Тоттенхэм" ведет переговоры с нападающим Сон Хын Мином о продлении контракта.

Фото: ФК "Тоттенхэм"

Как сообщает источник, руководство "шпор" предлагает корейцу соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году.



В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги Сон провел 8 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.



Источник: "твиттер" журналиста Николо Скиры