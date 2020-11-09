Как сообщает источник, руководство "шпор" предлагает корейцу соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги Сон провел 8 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник: "твиттер" журналиста Николо Скиры
"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Соном
"Тоттенхэм" ведет переговоры с нападающим Сон Хын Мином о продлении контракта.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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