Боярский: в "Зените" таких, как Роналду, вся команда. Наши играют лучше

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение о возможности перехода нападающего Криштиану Роналду в состав петербуржцев.
Фото: Getty Images
Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что португальского игрока, в случае его ухода из туринского "Ювентуса" может взять любая команда.

"С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в "Зенит". Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!" - сказал артист.

За все время выступления в футболке "Ювентуса" Криштиану Роналду провел 94 матча, забил 71 гол и отдал 19 голевых передач.

Сейчас "старая синьора" занимает в таблице Серии А пятое место, отставая от лидера "Милана" на четыре очка .

Роналду является самым высокооплачиваемым игроком в итальянской Серии А, зарабатывая 31 миллион евро в год.

Источник: "Чемпионат".

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Теги: Зенит Ювентус Роналду Боярский
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