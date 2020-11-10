Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что португальского игрока, в случае его ухода из туринского "Ювентуса" может взять любая команда.
"С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в "Зенит". Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!" - сказал артист.
За все время выступления в футболке "Ювентуса" Криштиану Роналду провел 94 матча, забил 71 гол и отдал 19 голевых передач.
Сейчас "старая синьора" занимает в таблице Серии А пятое место, отставая от лидера "Милана" на четыре очка .
Роналду является самым высокооплачиваемым игроком в итальянской Серии А, зарабатывая 31 миллион евро в год.
Источник: "Чемпионат".
Боярский: в "Зените" таких, как Роналду, вся команда. Наши играют лучше
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение о возможности перехода нападающего Криштиану Роналду в состав петербуржцев.
Фото: Getty Images
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