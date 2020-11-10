Адвокат Мамаева рассказал о возможном наказании выложившим скандальное видео с Дзюбой

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы Павла Мамаева в суде, рассказал о последствиях, которые могут ждать людей, выложивших видео с Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Бушманова, практика по статье 137 УК РФ, которая предусматривает наказание за подобные преступления довольна обширна и составляет более 10 лет. Максимальный срок наказания – до двух лет лишения свободы.

"Дальше Роскомнадзор блокирует первоисточники материалов и обязует и другие сайты их убирать", - заявил адвокат в разговоре с журналистом Sport24.

Напомним, несколько дней назад в сети появилось видео интимного содержания с человеком, похожим на Артема Дзюбу. После этого Дзюба был исключен из списка игроков, вызванных на ноябрьские матчи сборной России, а в матче против "Краснодара" лишился капитанской повязки в петербургской команде.

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Теги: Зенит Спартак Ростов Мамаев Кокорин Дзюба
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