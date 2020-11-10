Адвокат Мамаева рассказал о возможном наказании выложившим скандальное видео с Дзюбой

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы Павла Мамаева в суде, рассказал о последствиях, которые могут ждать людей, выложивших видео с Артёмом Дзюбой.

Фото: ФК "Зенит"