- Слышал ли про скандал с Дзюбой? Да. У нас любят потюкать известных людей. А здесь человек ничего плохого никому не сделал. Чего начинают тюкать? Пишут ерунду какую-то - "этой рукой честь отдавал". Да вообще глупости какие-то. Там же нет ничего криминального, просто залезли в личную жизнь. Надо найти людей, которые украли видео, и наказать, - цитирует Мандрыкина Sport24.
39-летний экс-вратарь Вениамин Мандрыкин подавляющую часть карьеры провел в московском ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат, четырежды Кубок и трижды Суперкубок России, а также побеждал в Кубке УЕФА. Всего за красно-синих провел 92 матча, в которых пропустил 92 мяча и 39 раз остался "сухим". 10 ноября 2010 года попал в автокатастрофу, в которой получил перелом позвоночника, из-за чего до сих пор прикован к постели.
Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин - о скандале с Дзюбой: надо найти людей, которые украли видео, и наказать
Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся вокруг форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: globallookpress.com
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