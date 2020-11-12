Хавбек "Уфы" Камилов вспомнил, как стажировался в "Реале"

Фото: ФК "Уфа"
— В Москве проходил турнир. Играл в свое удовольствие и вдруг приз лучшему игроку, и стажировка в "Реале" в награду. Смешно вспоминать, но я даже не хотел в Мадрид лететь. Думал: опять одному, опять уезжать. А отец сказал: если не хочешь, возвращайся в деревню. Нет, папа, я поеду.

Но оказалось, что еду не один. Вместе со мной стажировку проходил Гулиев, правда ему поездку оплатили родители. Получилось детское приключение. Побывал на "Сантьяго Бернабеу". Посмотрел музей, впечатлили трофеи "Реала". Дали возможность побывать на тренировке первой команды, — рассказал Камилов в интервью блогу Football Maniacs на Sports.Ru.

25-летний Камилов выступает за "Уфу" с сентября 2020 года, перейдя из "СКА-Хабаровска". По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 270 тысяч евро. В новой команде футболист провёл пять матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

Карьеру полузащитник начинал в академии Коноплёва. Затем в его карьере были барнаульское "Динамо", вторая команда "Ростова", брянское "Динамо", "Носта", "Волгорь", "Шинник" и "СКА-Хабаровск".

Всего за карьеру Камилов провёл 149 матчей, в которых стал автором 18 голов и восьми голевых передач. Его контракт с "Уфой" действителен до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость Камилова в 600 тысяч евро.

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Теги: Уфа Камилов
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