— Информация, что я ухожу из "Спартака"? Говорили про испытательный срок — это неправда, он прошел. Я написал по собственному желанию. Уход из "Спартака" — это мое решение, — рассказал специалист в интервью Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что Акавов покинул "Спартак" во время испытательного срока, поэтому ему не полагается компенсации. По информации источников, Акавов продолжит свою карьеру в "Уфе".
Экс-глава селекционного отдела "Спартака" прокомментировал уход из команды
Бывший глава селекционного отдела московского "Спартака" Нариман Акавов рассказал об уходе из команды.
Фото: ФК "Спартак"
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