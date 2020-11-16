Президент "Арсенала" Аджоев: у Парфенова всегда были боевитые и неуступчивые, но играющие команды

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал об ожиданиях от работы в клубе нового главного тренера Дмитрия Парфенова.

Фото: ФК "Арсенал"