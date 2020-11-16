- Являются ли кубковые результаты Парфенова в "Урале" и "Тосно" поводом ждать такого же прорыва и в "Арсенале"? Время покажет. То, что команды у него всегда были боевитые и неуступчивые, это факт. Но вместе с тем и играющие. Сейчас в 1/8 финала нам достался "Зенит", который не нуждается в представлении. Тем интереснее будет проверить свои силы, - передает слова Аджоева Sport24.
Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов работает в клубе со 2 ноября 2020 года. Под руководством нового наставника туляки провели 1 матч Российской премьер-лиги, в котором дома сыграли вничью с волгоградским "Ротором" 1:1. Ранее Парфенов тренировал "Тосно", с которым в 2018 году выиграл Кубок России, и "Урал", который тренер выводил в финал и в полуфинал турнира.
Президент "Арсенала" Аджоев: у Парфенова всегда были боевитые и неуступчивые, но играющие команды
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал об ожиданиях от работы в клубе нового главного тренера Дмитрия Парфенова.
Фото: ФК "Арсенал"
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