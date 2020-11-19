Напомним, что Акавов возглавлял селекционный отдел красно-белых с августа по ноябрь 2020 года.
"Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам", — сказал Акавов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.
"Шерше ля фам" – французское выражение, которое означает "ищите женщину". Возможно, речь идет о Зареме Салиховой, супруге владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Спартак" после 14-и туров с 28-ю очками занимает 3-е место в Российской Премьер-Лиге.
Акавов намекнул, что ушел из "Спартака" из-за Заремы
Нариман Акавов прокомментировал уход с поста руководителя селекционной службы "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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