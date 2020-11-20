- Когда нужно донести что-то до руководства, или наоборот, когда руководство обращается к нам с какой-то информацией, стараемся решать все сообща. Помимо вице-капитана Ромы Зобнина, есть Артём Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости, сам был здесь капитаном. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается. (Смеется.) И Илья Кутепов: он тоже много лет в "Спартаке". Вот пятерка, которая, скажем так, принимает глобальные решения, - передает слова Джикии официальный сайт красно-белых.
Московский "Спартак" после 14 сыгранных в Российской премьер-лиге туров набрал 28 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. В двух последних турах красно-белые заработали только одно очко, уступив дома "Ростову" со счетом 0:1 и сыграв гостевую ничью 2:2 с екатеринбургским "Уралом". В субботу 21 ноября в рамках 15 тура РПЛ "Спартак" встретится на своем стадионе со столичным "Динамо", которое набрало 26 очков и находится на четвертом месте в таблице.
Джикия: глобальные решения в "Спартаке" принимаем мы с Зобниным, Ребров и Кутепов. А Ещенко просто сидит
Центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, как в клубе происходит принятие внутрикомандных решений.
Фото: ФК "Спартак"
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