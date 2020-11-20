"Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова все еще впереди. Хотя уже видно его талант", - сказал Лодыгин.
Последним клубом 30-летнего Лодыгина был тульский "Арсенал". Также ранее он защищал цвета "Ксанти", "Зенита", "Олимпиакоса" и "Газиантепспора".
Источник: Sport24
Лодыгин: топ-3 вратаря России? Акинфеев, я и Шунин
Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин назвал тройку лучших вратарей России на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"
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