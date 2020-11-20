"Тедеско – человек, умеющий находить язык со всеми. Он всегда поможет, если кто-то не играет, то всегда объяснить почему. В этом плане он большой специалист. Общаюсь с ним на русском? Да на разных общаемся. Плюс у нас переводчик есть ведь. Но человек приехал в новую для себя страну, начал учить её язык – значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться. Нас, футболистов, это тоже подкупает", - приводит слова Зобнина "Чемпионат".
Напомним, что "Спартак" объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера московской команды 14 октября 2019 года. Немецкий специалист заменил на этой должности Олега Кононова. Ранее Тедеско работал в "Шальке-04" и молодежных командах "Хоффенхайма" и "Штутгарта". Под его руководством "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 14-и туров занимает 3-е место, набрав 28 очков.
Зобнин: Тедеско уважает Россию, хочет здесь надолго остаться
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о немецком главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!