"Я действительно остался в структуре "Арсенала" и возглавил "Химик-Арсенал" из ПФЛ. До первого декабря у нас идет тренировочный процесс, поэтому я уже здесь, в Новомосковске, в роли главного тренера", - сказал Подпалый.
Сергей Подпалый был отправлен в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала" 2 ноября. На момент увольнения Подпалого из команды, туляки находились в зоне стыковых матчей.
Сейчас "Арсенал" возглавляет Дмитрий Парфенов.
Источник: Sport24
Подпалый: я остался в системе "Арсенала", возглавив "Химик-Арсенал"
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Подпалый подтвердил информацию, что остался в системе клуба.
Фото: "Арсенал Тула"
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