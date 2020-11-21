"Хороший матч. Очень порадовался за "Динамо", несмотря на то что упустили победу. Мне понравилось, что они играли в открытый футбол, не закрылись. Пока работу Шварца оцениваю позитивно. Такое "Динамо", конечно, должно ставит задачу борьбы за тройку", - сказал Силкин.
Матч между "Спартаком" и "Динамо" на "Открытие Арене" закончился со счетом 1:1. В составе "бело-голубых" отличился Дмитрий Скопинцев. После этого матча "Динамо" занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Следующий матч у команды Сандро Шварца на выезде против "Ростова".
Сергей Силкин возглавлял "Динамо" с 2011 по 2012 год.
Источник: Чемпионат
Силкин: пока работу Шварца в "Динамо" оцениваю позитивно
Фото: Чемпионат
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