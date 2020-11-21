"Хорошая игра была в целом. Дотерпеть не получилось. У "Спартака" было достаточно моментов, Шунин пару раз выручил. И у нас были моменты. Игра интересная. Но 1:1 — обидно, конечно" - сказал Воронин.
Андрей Воронин входит в тренерский штаб Сандро Шварца в московском "Динамо". Украинский футболист выступал в составе московской команды с 2010 по 2014 год. За 87 матчей у него 24 забитых мяча и 20 результативных передач.
Источник: Sport24
"Дотерпеть не получилось". Воронин - о ничейном счете в матче со "Спартаком"
Фото: Чемпионат
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