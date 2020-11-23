"В первом тайме был план отдать мяч сопернику и играть на контратаках. В принципе, получилось всё, и игра была близкой к идеальной. Как и говорил перед матчем, было много борьбы, потому что и нам, и "Уфе" отступать некуда. Нужно было набирать очки. Два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре", - заявил Черевченко.
"Химки" на выезде обыграли "Уфу" (2:1). Голами за подмосковную команду в первом тайме отметились Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. После этой победы у подмосковной команды в активе 15 очков. По итогам первого круга РПЛ "Химки" занимают 12-е место, опережая зону стыковых матчей на два очка. В следующем туре текущего сезона команда Игоря Черевченко дома сыграет с "Краснодаром". Игра пройдет 28 ноября и начнется в 16:30 мск.
Источник: сайт "Матч ТВ"
Черевченко: "Химкам" и "Уфе" отступать некуда. Нужно было набирать очки
Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал исход встречи с "Уфой" (2:1).
Фото: "Sportbox"
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